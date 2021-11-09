Политолог Максим Яли рассказал, что Разумков способен забрать у Зеленского избирателей, которые успели разочароваться в нынешней власти.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Если мы посмотрим на рейтинги, то тройка лидеров это Зеленский, Порошенко и Бойко. Все рейтинги показывают это на протяжении 2 лет президентства Зеленского. Если мы посмотрим на социологию по регионам, то в Центре, Юге и Востоке Украины главным конкурентом является Бойко», - отметит Яли.

По мнению политолога, Разумков главная угроза оттянуть тех избирателей, которые разочаровались в нынешней власти.

«Ядерный электорат колеблется в районе 23-25%, которые сейчас Зеленский показывает. Если эта поддержка начнет опускаться ниже 20%, то это будет означать, что Зеленский начинает терять свой ядерный электорат», - подчеркнул Яли.

Как отметил Яли, насколько будет успешен Разумков – мы увидим в дальнейшем, но, по словам эксперта, Разумков избрал правильную политическую тактику, поэтому его рейтинги растут.

Как сообщала Politeka, Олег Саакян рассказал, как вести себя политикам с высоким антирейтингом.

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https://youtu.be/1j3-CuIbG70