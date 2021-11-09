Эксперт по вопросам обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков рассмотрел вероятность того, что Россия начнёт против Украины полномасштабную войну.

Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«То, что Россия начнёт войну, маловероятно. Дело в том, что конфликт низкой интенсивности имеет несколько составляющих. Информационная составляющая, то есть пропаганда и психологические операции, стоит на втором или третьем месте. На первом месте стоит дипломатия, потом идут кибервойны, войны информационные, далее следует экономическая составляющая, а уже после неё – собственно военная. Российский Генштаб хорошо знает ситуацию в Украине, в том числе в зоне военных действий. Его информируют российские разведчики, а он, в свою очередь, доносит информацию до высшего военно-политического руководства. И то, что происходит сейчас – это больше информационная составляющая, чем военная», - говорит гость программы.

Он также прокомментировал сведения о том, что Россия стягивает свои войска к линии разграничения.

«Западные СМИ действительно пишут о передвижении войск РФ, но о неагрессивном передвижении. Дело в том, что все разведки мира контролируют друг друга. Если бы действительно существовала какая-то угроза для Украины, то информация прошла бы через Пентагон. А здесь налицо информационная составляющая, но никак не военная», - убеждён Олег Стариков.

Как сообщает Politeka, ранее он отметил, что сейчас отношения между США и Россией становятся более лояльными.

Также Politeka сообщала, что, по словам Старикова, сейчас воюют совершенно не так, как во время мировых войн.

https://youtu.be/I_fQKNSXQQk