Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал, что адвокатам Дмитрия Кухарчука предоставили возможность ознакомиться с материалами дела.
Об этом он сообщил в своем Telegram.
«После жалобы адвокатов Дмитрия Кухарчука на бездействие следователей и отказ предоставить материалы дела, те зашевелились. И наконец сегодня ознакомили с делом и адвокатов, и Дмитрия Кухарчука. Для этого его даже доставили в Печерский райотдел», - отметил Билецкий.
По словам Билецкого, во время изучения документов адвокаты узнали, что по патриоту Тихону Шавруку дело закрыли.
"Следователи не смогли найти состав преступления в своих же «доказательствах». Так бывает, когда дело сфабриковано от и до, развалилось еще до суда, и это изо всех сил пытаются скрыть. Уверен, дело против друга слепа (Кухарчука, - ред.) ждет такое же будущее». Закон и правда на стороне ветерана. А пока адвокаты патриотов уже думают над иском в ЕСПЧ», - подчеркнул Билецкий.
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