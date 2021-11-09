Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал, что адвокатам Дмитрия Кухарчука предоставили возможность ознакомиться с материалами дела.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

«После жалобы адвокатов Дмитрия Кухарчука на бездействие следователей и отказ предоставить материалы дела, те зашевелились. И наконец сегодня ознакомили с делом и адвокатов, и Дмитрия Кухарчука. Для этого его даже доставили в Печерский райотдел», - отметил Билецкий.

По словам Билецкого, во время изучения документов адвокаты узнали, что по патриоту Тихону Шавруку дело закрыли.

"Следователи не смогли найти состав преступления в своих же «доказательствах». Так бывает, когда дело сфабриковано от и до, развалилось еще до суда, и это изо всех сил пытаются скрыть. Уверен, дело против друга слепа (Кухарчука, - ред.) ждет такое же будущее». Закон и правда на стороне ветерана. А пока адвокаты патриотов уже думают над иском в ЕСПЧ», - подчеркнул Билецкий.

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