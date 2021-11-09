В Киево-Печерской лавре проходят торжества в день памяти преподобного Нестора Летописца и Собора святых Киевской духовной академии.

Как сообщает Центр информации УПЦ преподобный Нестор Летописец считается покровителем Киевских духовных школ. Именно в день его памяти КДАиС празднует свой актовый день и день памяти Собора святых Киевской духовной академии.

Накануне дня памяти преподобного Нестора в Академическом храме КДА помолились об упокоении всех умерших преподавателей и студентов. В Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры ректор КДАиС епископ Сильвестр (Стойчев) совершил молебен перед мощами преподобного Нестора.

Всенощное бдение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Предстоятелю сослужил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, ректор КДА епископ Белогородский Сильвестр и другие архиереи, преподаватели, студенты и выпускники КДАиС в священном сане.

Сегодня в Успенском соборе Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавил праздничную литургию.

После литургии в актовом зале Киево-Печерской лавры Блаженнейший возглавил годовой акт Киевской духовной академии и семинарии.

*** Преподобный Нестор Летописец родился в пятидесятых годах XI века в Киеве. 17-летним юношей Нестор пришел к преподобному Феодосию, стал послушником в Киево-Печерской лавре и принял послушание летописца. К 1113 году он создал «Повесть временных лет». Благодаря Нестору мы знаем о создании славянской грамоты Кириллом и Мефодием, о крещении княгини Ольги в Константинополе, а князя Владимира в Херсонесе.

Летописец осуждал любое насилие, был против междоусобиц. Свою позицию он выразил в «Сказании о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба». Упоминая о себе, Нестор часто называл себя грешным. Но, тем не менее, он — единственный русский подвижник, кто входит в число святых римско-католической церкви. Преподобный Нестор скончался в возрасте 65 лет.

Сейчас его мощи хранятся в Ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. К святому Нестору обращаются за помощью в учебе, защитой от всяческого зла и в поисках работы. Нестор был уверен, что книги, «научают мудрости, воздержанию и полезны для души».

Святой Нестор является покровителем Киевских духовных школ, расположенных на территории Киево-Печерской обители, а также историков, богословов, ученых и журналистов. Также в день памяти преподобного Нестора в Украине отмечается День украинской письменности и языка.