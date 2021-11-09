Депутат Верховной Рады Украины в прошлом созыве Надежда Савченко высказалась относительно информации о своем возможном возвращении в большую политику и создании собственной политической силы.

Об этом она рассказала в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

По словам гости программы, сейчас в украинской политике можно видеть многих старых деятелей, за которыми тянется солидный багаж преступлений против государства и коррупции. «Которых забивает молодая зелёная поросль. И они начинают вострить клыки», – добавляет она.

С другой стороны, говорит Савченко, в 2014 году можно было видеть, как народ выступал против этого поколения политиков. «И в 2019 году люди голосовали не столько за Зеленского, сколько против них. Так зачем менять одно зло на другое?», - справедливо спрашивает политик.

Далее она рассказывает о своих политических амбициях и отмечает, что так просто из этой сферы не уйти, войдя в нее уже однажды. «Я не являюсь сторонником той партийной структуры, которая сейчас существует в Украине, я выступаю за народовластие», - отмечает Савченко. С другой стороны, добавляет она, все равно приходится использовать эти партийные механизмы, чтобы внести народовластие в государственное управление в Украине.

По мнению депутата, в государстве нужно создать партии, имеющие идею в своей основе. «Но я не собираюсь создавать какой-то «проект», я вообще не люблю это слово – это власть пользуется им», - рассуждает она. В целом же, говорит Савченко, у нее есть партия «Надежда есть» и их политически работа продолжается.

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