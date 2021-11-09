Политический эксперт Николай Спиридонов прокомментировал сегодняшнее положение дел в политической сфере в Украине.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с блогером Татьяной Резвин.

Прежде всего, гость программы рассказывает о перестановках в ВР и ее сегодняшнем сегментировании. «Там выкристаллизовалась группа, которая осталась верна Разумкову. Некоторые депутаты переориентировались с одних олигархов на других», – рассказывает он. Также Спиридон добавляет, что в ВР изменились также и группы влияния, одни внутренние и внешние игроки уменьшают силу своего влияния, другие – увеличивают.

Что касается Кабинета Министров, эксперт говорит так: уже можно наблюдать ротации, а в будущем, возможно, и полную его отставку и перезагрузку. «Изменения в Кабинете Министров произошли потому, что некоторые люди действительно не справились со своей работой», – объясняет он.

Кроме того, причиной этих изменений Спиридонов называет турбулентность в украинской политике вообще. То есть, объясняет гость программы, речь идет о нарастании социально-экономического напряжения, к которому прилагается напряжение через карантин.

Следовательно, констатирует он, следует ожидать бурных событий в украинской политике в июле-декабре. «Ротации в Кабинете Министров всегда служили неким выбросом пара, когда есть политические и экономические проблемы», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Спиридонов рассказал, что поднятие минимальных пенсий – это правильное решение власти.

Также Politeka писала о том, что Спиридонов заявил, что законопроект о деолигархизации не решит проблеми украинской экономики.