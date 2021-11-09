А в одной из новых публикаций супруга музыканта Влада Топалова вспомнила трогательную историю знакомства своих бабушки и дедушки. Они оба работала в сфере медицины и не одно десятилетие прожили вместе.

Об этом сообщает Hyser.

Так, недавно артистка рассказала о том, что еще в подростковом возрасте ей был поставлен серьезный диагноз и на протяжение всей жизни она боролась с его последствиями и пыталась доказать, что это не приговор. "Я намеренно на протяжении 8лет работы в тревел-шоу делаю все, что запрещено для людей со сложной степенью сколиоза", - пояснила она тогда.

А в одной из новых публикаций супруга музыканта Влада Топалова вспомнила трогательную историю знакомства своих бабушки и дедушки. Они оба работали в сфере медицины и не одно десятилетие прожили вместе.

"40 лет они шли рука об руку, плечо к плечу, поддерживая друг друга во всем, хоть и частенько мы, будучи маленькими детьми, становились свидетелями итальянских страстей и громких скандалов, но они все равно мирились, потому что любили друг друга", - рассказала звезда.

Ее бабушка умерла в феврале 2003 года от онкологического заболевания. Дедушка долгое время не мог поверить в случившееся и принять утрату. Каждый день он ходил на кладбище, чтобы проведать свою возлюбленную. Затем он решил посадить дерево, которое за 20 лет из маленького кустика выросло в настоящего великана. Теперь оно символизирует для их семьи вечную любовь и преданность.

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