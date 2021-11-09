Против главных врачей, которые выплачивают надбавки, возбуждают уголовные дела или по результатам специальных проверок» от больниц требуют вернуть средства, которые они ранее получили по ковідними пакетами

Об этом заявил сопредседатель политической партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов.

По словам политика, методы, которыми правительство "борется" с новой волной коронавируса довели медицинскую систему страны до предела коллапса. Как результат в стране беспрецедентный дефицит кадров: врачи и медсестры продолжают увольняться и эмигрировать в другие страны.

По всей Украине медицинским работникам задерживают зарплаты, медикам отказывают в ковидных надбавках.

"Местная власть, которая должна поддержать медицинские учреждения, побуждает руководителей больниц уменьшать ставки своим сотрудникам, чтобы уменьшить зарплатный фонд", - сообщил Сергей Шахов.

Напомнил Сергей Шахов и о критической ситуации с кислородом, в которой МИНЗДРАВ решил заработать деньги, обрекая на смерть тысячи украинцев.

"Возмущает цинизм Министерства здравоохранения, которое в критической ситуации с поставкой кислорода в больнице, выставило цену на транспортировку кислорода выше, чем его полная стоимость на рынке. И это при том, что несколько металлургических заводов предоставили стране кислород бесплатно", – отметил сопредседатель "Нашего края".