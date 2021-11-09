Политолог Александра Решмедилова прокомментировала возможные последствия отставки народного депутата Александра Корниенко с поста лидера партии «Слуга народа».
Своё суждение она высказала в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Сейчас идёт активное обсуждение того, кто возглавит «слуг» после Корниенко. Все инсайды, все Телеграм-каналы подтверждают, что есть шорт-лист возможных кандидатов. Вроде бы в этом списке фигурирует Давид Арахамия, Юлия Гришина и кто-то ещё, чьё имя засекречено. Вероятно, «слуг» возглавит тот, кто не тратил время и нарабатывал собственный бренд. Я полагаю, что внутри этой партии по разным объективным причинам могут быть ещё дополнительные чистки. Это касается и обсуждения инцидента с Третьяковой из-за её неэтичного выказывания по поводу смерти Антона Полякова. Были предложения вообще исключить её из партии, ведь такие люди не только концентрируют негатив, но и тянут его на всех «слуг», - говорит политолог.
Кроме того, по её словам, называют имена и других одиозных деятелей в партийных рядах.
«Говорят и о Богдане Ярёменко, и о других «слугах», у которых тоже рыльце в пушку или за ними числится какая-то негативная история. По меньшей мере треть оставшихся «слуг» явно нужно почистить», - считает Александра Решмедилова.
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Как сообщает Politeka, ранее она выразила мнение, что отставка спикера Дмитрия Разумкова не решит тех проблем, которые накопились в исполнительной власти.
Также Politeka сообщала, что Решмедилова обвинила государственную власть в стремлении перекинуть тарифную проблему на местный уровень.