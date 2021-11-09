До святого Нестора обращаются за помощью в учебе, защитой от всяческого зла и в поисках работы.

Нестор был уверен, что книги «учат мудрости, умеренности и полезные для души».

Святой Нестор является покровителем Киевских духовных школ, расположенных на территории Киево-Печерской обители, а также историков, богословов, ученых и журналистов.

Также в день памяти преподобного Нестора в Украине отмечается День украинской письменности и языка.