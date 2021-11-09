Как сообщает Центр информации УПЦ преподобный Нестор считается покровителем спортсменов, журналистов, историков и тех, кто учится.
До святого Нестора обращаются за помощью в учебе, защитой от всяческого зла и в поисках работы.
Нестор был уверен, что книги «учат мудрости, умеренности и полезные для души».
Святой Нестор является покровителем Киевских духовных школ, расположенных на территории Киево-Печерской обители, а также историков, богословов, ученых и журналистов.
Также в день памяти преподобного Нестора в Украине отмечается День украинской письменности и языка.
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17-летним юношей Нестор пришел к преподобному Феодосию, стал послушником в Киево-Печерской лавре и принял послушание летописца. К 1113 году он создал «Повесть временных лет».
Благодаря Нестору мы знаем о создании славянской грамоты Кириллом и Мефодием, о крещении княгини Ольги в Константинополе, а князя Владимира в Херсонесе.
Летописец осуждал любое насилие, был против междоусобиц. Свою позицию он высказал в»Сказании о жизни и гибели блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба".
Вспоминая себя, Нестор часто называл себя грешным. Однако он - единственный русский подвижник, кто входит в число святых римско-католической церкви.
Преподобный Нестор умер в возрасте 65 лет. Сейчас его мощи хранятся в Ближних Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.