Руководитель центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал, что сейчас депутаты идут в межфракционное объединение Разумкова и есть риск, что слуги потеряют свое монобольшинство.
Об этом он рассказал у себя в Telegram.
Жорин сообщает, что сейчас Дмитрий Разумков осуществил заявку на новый проект в украинском политикуме и часть «слуг» уходит в его новую фракцию. «В ответ гарант угрожает выгнать своих нардепов из своей команды, «очистить ряды», – отмечает он.
В то же время это, объясняет Жорин, приведет к краху монобольшинства, которого фактически и так уже нет. «Формально большинство пока остается, но учитывая постоянную несогласованность позиций депутатов, продавливать голосование Зеленскому будет теперь еще труднее», - рассказывает Жорин.
В целом же он заключает, что власть сейчас напрасно занимается интригами, которые на самом деле только мешают работе.
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«Монобольшинство понемногу становится историей», - констатирует руководитель центрального штаба Нацкорпуса.
Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал о деле патриота и ветерана Дмитрия Кухарчука.
Также Politeka писала о том, что Жорин прокомментировал расследование журналистов о заместителе секретаря СНБО Демченко.