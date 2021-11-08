Руководитель центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал, что сейчас депутаты идут в межфракционное объединение Разумкова и есть риск, что слуги потеряют свое монобольшинство.

Об этом он рассказал у себя в Telegram.

Жорин сообщает, что сейчас Дмитрий Разумков осуществил заявку на новый проект в украинском политикуме и часть «слуг» уходит в его новую фракцию. «В ответ гарант угрожает выгнать своих нардепов из своей команды, «очистить ряды», – отмечает он.

В то же время это, объясняет Жорин, приведет к краху монобольшинства, которого фактически и так уже нет. «Формально большинство пока остается, но учитывая постоянную несогласованность позиций депутатов, продавливать голосование Зеленскому будет теперь еще труднее», - рассказывает Жорин.

В целом же он заключает, что власть сейчас напрасно занимается интригами, которые на самом деле только мешают работе.

«Монобольшинство понемногу становится историей», - констатирует руководитель центрального штаба Нацкорпуса.

Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал о деле патриота и ветерана Дмитрия Кухарчука.

Также Politeka писала о том, что Жорин прокомментировал расследование журналистов о заместителе секретаря СНБО Демченко.