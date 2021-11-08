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Чтобы вытеснить с рынка своего конкурента - СК «Будова», компания «Kadorr group» запустила волну фейков в СМИ. Об этом на своей странице в Facebook написал известный украинский политолог Кирилл Сазонов.

«Якобы из-за судебных тяжб компания останавливает свою деятельность и не будет завершать строительство начатых объектов. В то время как строительство на площадках «Будовы» продолжается», - пишет эксперт.

Сазонов также обратил внимание на то, что все публикации однотипные, с одинаковым месседжем - деньги инвесторов пойдут на оплату залогов, назначенных руководству компании.

«Удивительным образом, все эти «новости» были размещены на медиаресурсах Кивана», - сообщил политолог.

По его словам, это чисто одесская история, где определяющим является принцип «На войне все средства хороши».





