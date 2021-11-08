Депутат Киевсовета двух созывов Андрей Андреев рассказал, какие есть реальные поводы для граждан, чтобы пожаловаться на киоск, который им реально мешает.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

«На каждом киоске должен быть информационный талон или паспорт привязки, наклеенный на фасаде. Там есть QR-код, по которому вы можете проверить деятельность этого киоска. До последнего момента работала база, через которую можно было проверить законность или незаконность МАФов. Но я хочу сказать, что ситуация с незаконными МАФами уже на финишной прямой. Есть еще ситуация не понятная с незаконной передвижной торговлей, это МАФы на колесах, но с этим немного сложнее. А вот с законностью стационарных МАФов в Киеве почти все решено», – сообщил он.

Андреев сказал, что, судя по тому как работает Департамент городского благоустройства, то за год все вопросы с МАФами будут полностью решены. Поэтому большинство МАФов в Киеве, подтвердил он, они законны. Вопрос заключается только в их качестве, считает он, и это изменение конструкции при получении паспорта. И здесь больше вопросов к Департаменту архитектуры, уверен он, когда они возьмут свободу в кулак и начнут выдавать паспорта привязок, которые они должны выдавать.

«Ибо наверняка может найтись предприниматель, который обратится в правоохранительные органы о бездействии соответствующих чиновников КГГА в вопросе невыполнения приказа Минрегионстроя. Есть такая статья, поэтому я сегодня советовал бы им встать на путь истины. А вот незаконные МАФы невозможно вернуть в плоскость законности и единственный случай, если у тебя стоит незаконный МАФ, сделать перенос и на эту перенесенную конструкцию сделать документы. Но я таких случаев не знаю, и в Киеве таких конструкций осталось очень мало», - резюмировал он.

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