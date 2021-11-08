Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что заявления о готовности Украины отказаться от использования угля далеки от реальности.
Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
Он проанализировал это намерение в контексте конференции ООН в Глазго по изменению климата.
«Когда-то мы обсуждали возможные опции по Донбассу. А какой еще бизнес, кроме угля, если завтра мы освобождаем временно оккупированные территории? Какова экономическая модель для этих территорий, не включающая в себя уголь? Вот кто мне может объяснить хотя бы по пальцам, даже не на уровне школьной арифметики? Там сейчас есть уголь, немного металла. Больше ничего. Если убрать уголь – на чем будут жить реально эти люди? А как будет работать весь процесс? Если мы отказываемся от угля, то мы забираем у этих территорий, хотя они и временно оккупированы, вообще любую перспективу», - говорит он.
Экс-глава МИД отмечает: мы вообще не обсуждаем эту повестку дня! Мы делаем вид, что нас это не касается.
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«Но это нас догонит не послезавтра, не через пять лет, не через три. Это нас догонит уже в следующем году. С точки зрения новых тарифов, которые будет вводить Европейский Союз в 2025 году. Сегодня 2021 год, что такое четыре года? С точки зрения новейших устройств. В чем цель Глазго на самом деле, если честно? Цель Глазго – зачистить в хорошем смысле все рыночные механизмы оптимизации выбросов. Если мы будем грести как раньше, то планета нагревается на 2,7 градуса. Мы хотим 1,5 градуса. Посмотрите, сколько у нас стоит тонна выбросов: 3, 4, 5 долларов. Для того чтобы достичь цели, нужно 75 долларов», - подчеркивает Климкин.
Politeka сообщала, что Олег Тягнибок назвал изъяны украинского политикума, мешающие строить доверительные отношения с западными партнерами.
Также Politeka сообщала, что Соломон Манн рассказал, как с уходом с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель укрепились позиции Франции в Европейском Союзе.