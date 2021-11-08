Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что заявления о готовности Украины отказаться от использования угля далеки от реальности.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

Он проанализировал это намерение в контексте конференции ООН в Глазго по изменению климата.

«Когда-то мы обсуждали возможные опции по Донбассу. А какой еще бизнес, кроме угля, если завтра мы освобождаем временно оккупированные территории? Какова экономическая модель для этих территорий, не включающая в себя уголь? Вот кто мне может объяснить хотя бы по пальцам, даже не на уровне школьной арифметики? Там сейчас есть уголь, немного металла. Больше ничего. Если убрать уголь – на чем будут жить реально эти люди? А как будет работать весь процесс? Если мы отказываемся от угля, то мы забираем у этих территорий, хотя они и временно оккупированы, вообще любую перспективу», - говорит он.

Экс-глава МИД отмечает: мы вообще не обсуждаем эту повестку дня! Мы делаем вид, что нас это не касается.

«Но это нас догонит не послезавтра, не через пять лет, не через три. Это нас догонит уже в следующем году. С точки зрения новых тарифов, которые будет вводить Европейский Союз в 2025 году. Сегодня 2021 год, что такое четыре года? С точки зрения новейших устройств. В чем цель Глазго на самом деле, если честно? Цель Глазго – зачистить в хорошем смысле все рыночные механизмы оптимизации выбросов. Если мы будем грести как раньше, то планета нагревается на 2,7 градуса. Мы хотим 1,5 градуса. Посмотрите, сколько у нас стоит тонна выбросов: 3, 4, 5 долларов. Для того чтобы достичь цели, нужно 75 долларов», - подчеркивает Климкин.

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