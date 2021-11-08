В микроблоге известной украинской исполнительницы Славы Каминской появилось совместное фото с экс-супругом Эдгаром Каминским.

Пара распалась в 2019 году, но поклонники не теряют надежды на их воссоединение. В браке Слава Каминская родила двоих детей – сына Леонарда и дочь Лауру. Сейчас они живут вместе с ней, но с папой видятся очень часто.

Сейчас звезда лечится от коронавируса и развлекает себя, в том числе и тем, что постит в соцсети кадры из личного архива, передает Hyser.

"Тяжёлая артиллерия🤣 Эти фото должны были попасть в сеть ещё 11 октября, но всему своё время ! 🤪Видимо я чувствовала, что заболею и этот архив пригодится мне позже, поможет не скучать, как минимум в сети 🤪".

Звезда пояснила, что фото было сделано на дне рождения ее бывшей свекрови Людмилы Каминской. Певица с иронией отметила, что у них с бывшим мужем получаются не только красивые дети, но и прекрасные совместные фото:

Оригинальные комментарии пользователей не заставили себя ждать. Более того, были высказаны предположения о том, что знаменитости уже давно сошлись, но просто подогревают интерес публики к себе и своей личной жизни:

Затем она поведала о том, как переносит коронавирусную инфекцию и рассказала о том, что болезнь полностью ее обессилила: "Пол дня пытаюсь отшкрябать себя с кровати и сдать тест 😜".

К слову, совместные кадры с Эдгаром мелькают в ее аккаунте очень часто и она всегда с нежностью и теплотой отзывается о бывшем супруге.