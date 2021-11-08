В период с 29 октября по 4 ноября терорганы Госэкоинспекции рассчитали более 52 миллионов гривен убытков за экологические преступления, провели 765 проверок и в результате выявили нарушения, в отношении которых составили 867 административных протоколов.

Об этом сообщают на сайте Государственной экологической инспекции Украины, пишет Znaj.

Почти 22 миллиона гривен убытков – больше всего за неделю, было рассчитано за самовольную добычу каолина первичного и песка без специального разрешения на пользование недрами коммунальным предприятием «Буртинский завод огнеупоров», что на Хмельнитчине. Материалы направлены в СБ Украины в Хмельницкой области.

Также вред на сумму свыше 10 миллионов гривен нанесен вследствие самовольного использования водных ресурсов без специального разрешения на пользование недрами на ООО «Комплекс Агромарс» в Киеве. Предприятию предъявлена претензия на возмещение убытков.

Еще 9,5 миллиона гривен ущерба нанесено из-за незаконной добычи неустановленными лицами глины тугоплавки общим объемом 2400 куб. м на территории Очаковской ОТГ в Николаевской области. Материалы уже направлены в отделение полиции №7 Николаевского районного управления полиции ГУНП в Николаевской области для розыска виновников преступления.