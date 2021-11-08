Коллекция из музея Крыма была вывезена на экспозицию в Амстердам и уже восьмой год бесценные объекты находятся в Нидерландах. Теперь Украина должна выплатить около 100 тысяч евро за хранение коллекции в Музее Алларда Пирсона и таки вернуть бесценные экспонаты в Киев.

"Речь шла о предметах, которые принадлежат Украине. С музеем Амстердама была согласована экспозиция, она закончилась, и мы настаивали на возвращении экспонатов на украинскую территорию. В музеях есть временная или постоянная экспозиция, но они не имеют права на владение ни одним сокровищем, ни одним предметом. Это-культурное достояние, которое принадлежит украинскому народу. Министерство культуры Нидерландов нас поддерживало, но необходима была поддержка еще нидерландского парламента», – отметил народный депутат Сергей Тарута.

Он напомнил, что в 2015 году как Председатель подкомитета по вопросам охраны историко-культурного наследия Комитета ВРУ по вопросам культуры и духовности выступил с законодательной инициативой – проектом Постановления Об Обращении Верховной Рады Украины к Генеральных штатов (Парламента) Королевства Нидерланды по ситуации вокруг возвращения в Украину музейных ценностей. Парламент постановление поддержал. Кроме того, было направлено обращение еще и к нидерландскому правительству.

«Когда стало понятно, что РФ пытается присвоить и нагло украсть (так, же как и наши территории) украинское культурное достояние, с моей инициативе был налажен конструктивный диалог с послом Нидерландов, Министерством культуры Нидерландов и тому подобное. Тогдашний Министр иностранных дел Павел Климкин и Министр культуры Евгений Нищук прислушались к предложениям, включились в работу, профессионально и самоотверженно защищали украинские интересы. Так, как и должны действовать патриоты и государственники. После победного для нас решение суда, Украина должна выплатить около 100 тысяч евро за хранение коллекции в Музее Алларда Пирсона. Сейчас главное, грамотно и оперативно организовать этот процесс и довести эту борьбу, которую мы вели годами, до логического завершения. Понимание и осознание своего историко-культурного наследия – основа самоидентификации, которая рождает гордость быть гражданином. Скифское золото-бесценно " - резюмировал Тарута.