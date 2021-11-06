Вера Брежнева не из тех знаменитостей, кто слишком много рассказывает о своей личной жизни. Бывают единичные моменты, которыми певица делится с огромной радостью, так же и случилось в этот раз.

Об этом пишет Hyser.

Популярная певица Вера Брежнева в браке с Константином Меладзе целых шесть лет. О совместной жизни супругов известно очень мало, и так они сами того хотели.

Недавно певица опубликовала на своей странице в сети Instagram снимок, который слегка приоткрыл занавес личной жизни звезды. Точной даты бракосочетания Брежневой и Меладзе не известно. Википедия говорит, что свадьба состоялась в октябре, потому догадаться не сложно, какой такой "наш праздник" имела ввиду певица, делая подпись к фото.

Также, Брежнева засветила дорогой подарок от супруга. Меладзе поднес жене кольцо от бренда BVLGARI, стоимостью в 1 млн 718 тысяч рублей, или более 630 тысяч гривен.

Поклонники в комментариях завалили певицу пожеланиями и комплиментами.