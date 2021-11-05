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В одесских СМИ и телеграм-каналах активно распространяется информация о том, что строительная компания «Будова» уходит с рынка якобы в связи с судебными тяжбами застройщика.

Основной посыл однотипных публикаций - инвесторы не дождутся своих квадратных метров, поскольку внесённые за жильё деньги уйдут на оплату залогов, назначенных руководству компании в качестве меры пресечения.

Эта информация была распространена на медиаресурсах, которые, по данным ряда источников, находятся в орбите ещё одного одесского застройщика - Аднана Кивана, владельца компании «KADORR group”. Что логично, поскольку застройщики уже не первый год борются за монополию в Одессе.

Видимо, у Кивана не придумали ничего лучше, как воспользоваться ситуацией и придумать фейк, а затем распространить его.

На деле же работы на всех объектах ведутся, и пока нет ничего, что предвещало бы задержку сдачи домов по срокам.

Что ж, Одесса не первый раз становится площадкой для грязных кампаний. Особенно, если речь идёт о земельных участках под застройку в приморском городе.