4 ноября 2021 года Киевский городской совет, цинично нарушая украинское законодательство, оскорбляя память героев Великой Отечественной войны и разжигая межнациональную рознь, принял решение о переименовании 12 улиц города Киева.

Сделано это было ради пиара, чтобы угодить радикальному, националистическому и профашистскому меньшинству ‒ так называемым профессиональным активистам, которые оказывают давление на центральные и местные органы власти для достижения своих политических и конъюнктурных целей. Об этом говорится на официальном сайте партии.

В ОПЗЖ сообщили о том, что принятое Киевским городским советом решение является абсолютно неподготовленным, поскольку не оформлено соответствующим образом, не содержит сметы расходов, которые последуют за переименованием, полностью игнорирует позицию родственников и близких героев, именами которых были названы улицы, а главное ‒ полномочия Киевсовета принимать подобные решения истекли 21 мая 2015 года. То есть принятие такого решения ‒ это преступное превышение своих полномочий.

В оппозиционной партии выразили непонимание действий власти, связанных с переименованием улиц.

«Ради того, чтобы переименовать улицу Николая Кузнецова, разведчика и партизана, который лично ликвидировал нескольких высших офицеров и высокопоставленных чиновников нацистской оккупационной Германии, в улицу Олеся Бабия, который родился в Австро-Венгерской империи в 1897 году и умер в марте 1975-го в Чикаго, который в 1944 году с приближением Красной армии из населенного пункта Холмы эмигрировал на Запад и с 1948-го до самой смерти жил в США. Неужели подвиг Николая Кузнецова вызывает столь неприятные ассоциации у представителей нынешней власти? Или Олеся Бабия они считают настоящим героем и примером для себя?» – отметили в заявлении ОПЗЖ.

«А чем провинились тысячи киевлян, в честь которых названа улица Народного ополчения? Из-за преклонного возраста и состояния здоровья в 1941 году они не подлежали призыву в действующую армию, но создавали в зоне боевых действий военные подразделения для отпора фашистской агрессии, причем большинство из них погибли.

А переименование улицы Московской в улицу Григория Гуляницкого – польского шляхтича, который с огнем и мечом пришел на нашу землю, ‒ достойно стать позорным послесловием великого произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба», – подчеркнули в партии.

Фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь» в Киевсовете стала единственной силой, которая, несмотря на прямые угрозы и оскорбления, выступила против этого незаконного, раскалывающего Украину решения. Депутаты от партии ОПЗЖ, в частности Игорь Кириленко, Михаил Наконечный, Александр Попов, и вся фракция в целом отстаивали память героев, отдавших жизнь за свободу нашей земли от фашистских захватчиков.

В партии констатировали , что с такой же решимостью ОПЗЖ будет выступать против очередных антиконституционных, противозаконных и безумных идей, которые озвучивает уже «шпрехенфюрер», уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь – о переименовании населенных пунктов, в названиях которых есть русские корни.

В ОПЗЖ заявили, что вся эта активность представляет собой лишь имитацию бурной деятельности, призванную замаскировать полную беспомощность власти в вопросах установления мира на Донбассе, спасения экономики, снижения тарифов и решения социально-экономических проблем граждан.



