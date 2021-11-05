Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал о деле патриота и ветерана Дмитрия Кухарчука.

Об этом он сообщил у себя в Telegram.

Как сообщает лидер Нацкорпуса, адвокатам Дмитрия Кухарчука не удалось получить никаких материалов дела ветерана и им пришлось подать на следователей Печерского райотдела в суд за этот отказ и всеобщее бездействие.

Также Билецкий отмечает, что Кухарчука не вызывали на допрос, а расследование дела совсем остановили. «66 дней друг Слип в СИЗО, несмотря на отсутствие доказательств, окончание сроков следствия и здравый смысл. Его оставили за решеткой до декабря 2021 года», - подчеркивает он.

По словам лидера Нацкорпуса, следователи в своих действиях просто игнорируют и Конституцию Украины, и Уголовный кодекс и государство вообще. «Без ознакомления с делом адвокатов не могут назначить судебное заседание. Есть ли основания юридические держать ветерана за решеткой в таких ситуациях? Согласно законам Украины – нет», - объясняет Билецкий.

Как сообщала Politeka, Жорин прокомментировал недавно подписанный документ об интеграции Беларуси с Россией.

Также Politeka писала о том, что Билецкий прокомментировал выборы в округе 197.