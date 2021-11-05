Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал о деле патриота и ветерана Дмитрия Кухарчука.
Об этом он сообщил у себя в Telegram.
Как сообщает лидер Нацкорпуса, адвокатам Дмитрия Кухарчука не удалось получить никаких материалов дела ветерана и им пришлось подать на следователей Печерского райотдела в суд за этот отказ и всеобщее бездействие.
Также Билецкий отмечает, что Кухарчука не вызывали на допрос, а расследование дела совсем остановили. «66 дней друг Слип в СИЗО, несмотря на отсутствие доказательств, окончание сроков следствия и здравый смысл. Его оставили за решеткой до декабря 2021 года», - подчеркивает он.
По словам лидера Нацкорпуса, следователи в своих действиях просто игнорируют и Конституцию Украины, и Уголовный кодекс и государство вообще. «Без ознакомления с делом адвокатов не могут назначить судебное заседание. Есть ли основания юридические держать ветерана за решеткой в таких ситуациях? Согласно законам Украины – нет», - объясняет Билецкий.
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Как сообщала Politeka, Жорин прокомментировал недавно подписанный документ об интеграции Беларуси с Россией.
Также Politeka писала о том, что Билецкий прокомментировал выборы в округе 197.