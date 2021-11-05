Украинский философ, профессор и публицист Вахтанг Кебуладзе объяснил, что обязательным элементом свободы является ответственность.

Об этом он рассказал в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

Размышляя над темой вакцинации, эксперт вспоминает лозунг одного из американских штатов – «Be free or die», который переводится как «Будь свободным или умри». Именно так, говорит он, и думают антивакцинаторы. «Они говорят: «Я буду свободен до конца. Я буду поступать так, как я хочу. Не буду вакцинироваться, носить маску. Я буду бухать в барах, где я привык. Неважно!», - рассказывает Кебуладзе.

Тем не менее, подчеркивает он, нужно понимать, что антивакцинаторы подвергают опасности не только себя, но и других людей вокруг. «Свобода должна быть дополнена ответственностью», - утверждает философ. Вот этого понимания, объясняет Кебуладзе, не хватает тем людям, которые и в Украине, и во всем мире вообще сомневаются в информации о вакцинации.

Также профессор рассказывает о ловушке вакцинации, о которой говорят эпидемиологи и вирусологи. «Если вакцинируются не быстро – вирус начинает мутировать и перегоняет вакцинацию», – объясняет он и добавляет, что в таком случае вакцинация приведет к появлению новых штаммов. Следовательно, констатирует Кебуладзе, вакцинация должна происходить быстро, и только так можно достичь высокого процента вакцинированных граждан. Чтобы не быть голословным, публицист приводит данные: сейчас в Украине вакцинировалось 16% населения, в Германии – более 60%, в Испании – 90%.

Кебуладзе предупреждает, что Украина может превратиться в гетто, если темпы вакцинации населения останутся низкими. «Цивилизованные люди скажут: «Ну вы же сами хотите умирать. Но мы не хотим, чтобы вы эту угрозу приносили в мир». Поэтому у нас снова упадет «железный занавес», но не политический или идеологический, а эпидемиологический», - заключает он.

Как сообщала Politeka, Толкачев рассказал, что сегодня в Украине наблюдается огромный поток дезинформации по поводу вакцинации.

Также Politeka писала о том, что Якименко прокомментировал работу руководства Минздрава.