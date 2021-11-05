Юрист, волонтер и общественный деятель Геннадий Друзенко заявил о практике предоставления статуса УБД.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Он рассказал, что межведомственная комиссия при Министерстве по делам ветеранов отказывает ветеранам ПДМГ им. Пирогова в предоставлении статуса УБД даже после получения решений судов всех инстанций, признающих все правовые основания для этого. Юрист объяснил, что, по мнению комиссии, каждый ветеран должен пройти этот длинный круг суда, чтобы получить статус.

«Нам ничего не оставалось, как опять же набраться сил, бить во все колокола, спрашивать наших политиков, спрашивать власть – а откуда такая несправедливость? При том, что нашим собратьям из других добровольческих подразделений, с которыми мы часто работали, бок о бок спасали бойцов, спасали гражданских, в то же время и месте эти статусы предоставляют», - заявил Друзенко.

Он отметил, что эта ситуация переросла в целую перепалку, в ходе которой он даже назвал членов межведомственной комиссии «шакалами» и пообещал, что сделает все, чтобы они понесли наказание. Друзенко признался, что жалел об эмоциональных словах, однако позже понял, что они прозвучали заслуженно, и объяснил, почему изменил мнение.

«На днях всплывает копия интересного документа, согласно которому заместитель главы ОП Руслан Демченко, известный украинский дипломат, известный своей любовью к России, причастностью к Харьковским соглашениям, получил статус УБД 17 февраля 2020 года. То есть сразу, как только изменения в закон о статусе ветеранов вступили в силу. Сегодня мы имеем, что те же «шакалы», которых государство уполномочило определять, кто является участником боевых действий, а кто нет, по крайней мере среди добровольцев, считают, что пророссийский Руслан Демченко заслуживает статуса УБД. Хотя хотелось бы увидеть людей, которые бы увидели господина Демченко на фронте», - говорит Друзенко.

Вместо этого, отметил юрист, ветерану Вадиму Козловскому, который за время своей деятельности в АТО прооперировал только военных около 250 человек, награжденный за это орденом «За мужество», был в Попасной, прошел все инстанции, дважды отказывали в статусе УБД.

Как сообщала Politeka, Друзенко рассказал, как медикам-добровольцам не давали статус УБД.

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