Украинский философ, профессор и публицист Вахтанг Кебуладзе рассказал о главной проблеме Украины, заключающейся в неспособности воспринимать возраст своего государства.
Об этом он рассказал в эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.
«Единственная огромная вина Порошенко, которая продолжается и которую я лично как гражданин, не могу ему простить. Все остальные разговоры для меня просто бред. Мне это безразлично. Но единственная серьезная, системная его вина – это то, что вместо создания нового лидера, который мог бы наследовать – может, через каденцию, а может сразу после него – наследовать эту линию: проукраинскую, прозападную, НАТО, Евросоюз, реформы в медицине, образовании и т.д. Он этого не сделал. И он не делает это до сих пор», - анализирует он.
У Порошенко высокий антирейтинг и не создает альтернативы, рассуждает Кебуладзе.
«Если бы в «Евросолидарности» и вокруг нее началось формирование и продвижение его лидера, или их лидеров, новой группы – это со временем могло бы быть ответом. В политике мы всегда выбираем меньшее зло. Но я бы не хотел выбирать снова Петра Порошенко, со всем уважением к нему и к тому, что он сделал для Украины. Я хотел бы выбирать нового лидера, преемника», – отмечает эксперт.
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Он говорит, что политик – лидер, который должен убеждать и вести вперед, быть зрелой личностью.
«Зрелость любого человека и любого общества проявляется в том, что этот человек и это общество способны принять свой возраст. Главная проблема Украины состоит в том, что мы не можем общественно принять собственный возраст», - заключает Кебуладзе.
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