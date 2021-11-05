Бывший председатель Общественного совета при Донецкой ОГА предприниматель Вячеслав Редько высказал своё мнение по поводу Алексея Резникова, который был назначен на пост министра обороны.

Его слова прозвучалив программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Я знаю Резникова очень давно, и у меня о нём сложилось хорошее впечатление. Когда я приехал в Киев в 2014 году и на пресс-конференции попросил его, чтобы переселенцы получали карту киевлянина, он очень быстро сделал это. Резников, который тогда был заместителем мэра, уже через несколько дней назначил мне встречу в своём кабинете, и мы быстро всё решили. Но, хотя Резников и хороший дипломат, с должностью вице-премьера он, мне кажется, не справился. А дипломат он действительно хороший. Да, у него токсичная репутация – но токсичная для кого? Для государства-агрессора России. Она плохо воспринимала его именно потому, что он профессионально вёл дискуссию», - считает Редько.

По его мнению, такое отношение к себе со стороны врага – это достижение.

«Резников вёл переговоры в Минске аргументировано и без эмоций. Посмотрим, сможет ли Верещук на его месте справиться лучше. Но, насколько я знаю, и Резников продолжит активное участие в переговорном процессе», - отмечает Вячеслав Редько.

Как сообщает Politeka, ранее он предложил создать для оккупированной части Донбасса и Луганщины «администрацию в изгнании».

Также Politeka сообщала, что Редько предложил способ привлечения инвестиций на Донбасс.