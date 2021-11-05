Без кислорода, лекарств и элементарных санитарных условий - тысячи украинцев в нечеловеческих условиях умирают в ковидных больницах по всей Украине

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил народный депутат от «Нашего края» Сергей Шахов. В подтверждение своих слов избранник продемонстрировал фото из больницы, что в Старобельске Луганской области. На фотографии обнаженный мужчина лежит на полу палаты рядом с «отходным ведром».

"Люди умирают в холоде, голоде, без лекарств и кислорода. В ковидных палатах нет даже туалетов. Ведро стоит! Врачи с ног падают. Кислорода критически не хватает" - заявил Шахов

Он заявил о необходимости срочно обеспечить надлежащее финансирование ковидных больниц. По его словам главы областных администраций скрывают проблему и игнорируют обращения главных врачей. В частности именно такая ситуация, по словам депутата, в Луганской области.

О полном игнорировании проблем со стороны областного руководства заявляет также депутат Николаевского областного совета от «нашего края», главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова. Об этом она написала на своей странице в ФБ:

"Каждый день у меня с самого утра под кабинетом стоят родственники. Ежедневно сотни звонков и десятки сообщений в мессенджер. «Не принимают в 5 горбольницу, требуют, чтобы вместе с больным привезли свой кислород», «родственница в 1 горбольнице-сатурация 60, не забирают в реанимацию, мест нет», «мы из Снигиревки - нет кислорода и реанимации, заберите нас» и и т.д. и т.п.

Власть местная до сих пор не проснулась и кроме хороших отчетов в Киев-полный ноль! Третьих суток нет обещанной "завтра" какой-то мифической машины с кислородом.

Я нашла сама производителя, выкрутилась, нашла людей, которые оплатят за кислород доставку 20 тонн. От властей нужно было дать бюрократическую отмашку на отправку машины. За три дня-ничего! Им некогда", - написала Федорова.

Также она сообщила, что минувшей ночью на больницу было совершено нападение. Родственники больной пытались украсть кислород. В связи с растущим напряжением Светлана Федорова обратилась к правоохранителям с просьбой обеспечить охрану медучреждения и врачей, которые спасают жизни людей. Впрочем ее обращение проигнорировали.