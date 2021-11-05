Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал документ об интеграции России и Беларуси, который недавно подписали президенты этих государств.

Об этом он рассказал у себя в Telegram.

По его словам, поглощение Белоруссии со стороны России продолжается. «Был подписан интеграционный декрет Союзного государства», - сообщает он.

Как рассказывает Жорин, согласно заявлениям Путина и Лукашенко, в документе говорится об «усилении региональной группировки войск». «Против кого это направлено, несложно догадаться по поведению РФ на Донбассе и разным провокациям типа «зеленых человечков» на границе с Польшей», - рассуждает руководитель Центрального штаба Нацкорпуса.

Также он отмечает, что публично текст соглашения еще не опубликован, но Лукашенко вряд ли будет согласовывать его с белорусами. В то же время, Жорин подчеркивает, что Украина могла оказаться в аналогичной ситуации, если бы в свое время не прошла Революция достоинства.

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