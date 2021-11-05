Экстрасенс и астролог Розалия Романова объяснила, что на самом деле имя человека достаточно сильно дополняет карту его рождения.
Об этом она рассказала в своем блоге на YouTube.
По словам астролога, данное человеку имя восполняет пробелы в карте его рождения и дополняет его. «Имя человека – это подарок от родителей, в каждой букве есть соответствие конкретной цифре», – объясняет она. Как рассказывает Романова, в этом отношении важны цифры даты рождения: день, месяц, год, время, а также место.
В частности, говорит эксперт, букве «А» соответствует цифра 1, букве «Б» - 2. По ее словам, этот счет продолжается до девяти и дальше повторяется заново. «Соответственно у нас в алфавите есть три или четыре буквы, которые соответствуют каждой цифре рождения», - констатирует Романова.
Она рассказывает, что на консультациях прежде всего узнает дату рождения и имя человека, а затем настраивается на него. В то же время, добавляет астролог, это важно даже в телефонном разговоре или когда спрашивают о родственниках. «Мне достаточно узнать дату рождения и имя, чтобы на него настроиться и почувствовать», - подчеркивает Романова.
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