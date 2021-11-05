Известная украинская певица Тина Кароль была замечена в объятьях известного ведущего утреннего шоу "Зарядка" на радио "Люкс FM" Славы Демина.

Совместную фотографию опубликовал сам Демин. На ней ведущий прилег на диван в студии и положил руку на плечи Тины, которая прислонилась к нему, передает Hyser.

"АдыхАем🏝 (отдыхаем, ред.) @tina_karol", - написал он под фото.

Один из фан-пабликов Тины опубликовал видео из той же студии, на котором звезда гладила Демина по голове под песню "Двойной рай".

Популярные статьи сейчас

Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности

Фреймут публично обратилась к старшей дочери от первого брака, показав особенные фото: "Злата..."

Самолет с украинцами рухнул в России: раскрыты причины трагедии и имена жертв

Участник "Мастер Шеф" поразил своей хитростью даже судью Ярославского: "Не гипнотизируй меня"

Меценат, с которым живет Никитюк, потребовал ласки в самый неподходящий момент: "Скучал"
Показать еще

Всем известно, что песню Кароль посвятила бывшим отношениям, которые закончились. Она вышла в свет совсем недавно - 29 октября. Внимательные поклонники звезды теперь приписывают ей новые отношения и, возможно, со Славой Деминым.

Кто был любовником певицы, она не рассказывает. Тина очень хорошо держала в тайне бывшего, ведь после смерти ее супруга Евгения Огира, звезда не была замечена в серьезных отношениях.

Ей долгое время приписывали роман с известным молдавским артистом Даном Баланом, они даже заигрывали, чем подливали масло в огонь. Но настоящих отношений у них так и не получилось.