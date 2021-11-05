Известная украинская певица Тина Кароль была замечена в объятьях известного ведущего утреннего шоу "Зарядка" на радио "Люкс FM" Славы Демина.

Совместную фотографию опубликовал сам Демин. На ней ведущий прилег на диван в студии и положил руку на плечи Тины, которая прислонилась к нему, передает Hyser.

"АдыхАем🏝 (отдыхаем, ред.) @tina_karol", - написал он под фото.

Один из фан-пабликов Тины опубликовал видео из той же студии, на котором звезда гладила Демина по голове под песню "Двойной рай".

Всем известно, что песню Кароль посвятила бывшим отношениям, которые закончились. Она вышла в свет совсем недавно - 29 октября. Внимательные поклонники звезды теперь приписывают ей новые отношения и, возможно, со Славой Деминым.

Кто был любовником певицы, она не рассказывает. Тина очень хорошо держала в тайне бывшего, ведь после смерти ее супруга Евгения Огира, звезда не была замечена в серьезных отношениях.

Ей долгое время приписывали роман с известным молдавским артистом Даном Баланом, они даже заигрывали, чем подливали масло в огонь. Но настоящих отношений у них так и не получилось.