Первую и самую радикальную идею уже начали реализовывать в Харькове, где несколько лет назад «мажорка» Зайцева стала виновницей ДТП с многими погибшими, и где недавно устроил аварию 16-летний Николай Харьковский, пишет Znaj.ua.

Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко сообщил на своей странице в Facebook, что ГИС уже провела первое изъятие транспортного средства у злостного нарушителя. У 32-летнего гражданина Нигерии конфисковали элитный автомобиль Mercedes-Benz, поскольку нарушитель имел задолженность по штрафам на 80 тысяч гривен и даже дважды пойманный за рулем в нетрезвом состоянии.

По информации наших источников, в ближайшее время начнется изъятие элитных автомобилей также у злостных нарушителей ПДД из Киева. После этого Министерство внутренних дел вместе с Государственной исполнительной службой начнут реализацию данной инициативы уже по всей Украине.

Также стало известно, что Монастырский настаивает на внедрении и других наказаний за систематические нарушения Правил дорожного движения. В частности, МВД будет инициировать законодательные изменения для многократного повышения размера штрафов за серьезное нарушение скорости.

Кроме того, злостных нарушителей скоростного режима планируют лишать права управления транспортными средствами.

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