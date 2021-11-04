Общественный и политический деятель, председатель партии «Правый сектор» Андрей Тарасенко объяснил, почему политические оппоненты не могут найти компромата на него лично.

Он убеждает, что это априори сделать невозможно.

Об этом он сказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Во-первых, я никогда не слышал никакого компромата о себе лично. Его не найти. Во-вторых, я готов обсуждать какие-либо факты, если они есть. Ибо слово «компромат» обтекаемо и обширно, не говорит совершенно ни о чем. Когда рассказывают, что мы грешные и какие-то плохие вещи делаем, давайте говорить о конкретных вещах. Я готов вспоминать всех одиозных персонажей, которые у нас были в «Правом секторе». Я уже это делал и не вижу ничего плохого в этом», – говорит он.

Тарасенко признал, что факты о противоправной деятельности его бывших однопартийцев являются правдой. А вот о том, чего не было, о каких-то эфемерных компроматах – о чем тут говорить?

«Все очень просто, я семьянин и христианин. Как христианин, я не бегаю по девкам, и уж тем более –по «не девкам», как многие из наших политиков. Поэтому и не за что меня задеть», - утверждает политик.

Он также рассказал, что часто люди обращаются за помощью в «Правый сектор», когда правоохранительные или властные структуры бездействуют.

«Есть такое, и не раз было. Конечно, в 2014 – 15 годах это было гораздо больше, сейчас меньше. Но такие случаи бывают. Иногда люди обращаются и говорят: пробовали все, ничего не помогает, помогите. Часто люди не могут грубо говорить с чиновником, либо не знают своих прав, либо не знают законодательство. И приходит какой-то «правосек» и говорит: «Ты чего не делаешь?». Тот сразу обещает сделать все. И этого достаточно иногда бывает», – говорит Тарасенко.

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