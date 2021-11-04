Председатель Фонда ветеранов войны Борис Бойко рассказал о проблемах судебной системы, а также объяснил, как виновные могут долгое время избегать вынесения приговора.

Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя».

«У нас есть большая проблема неопределенности нашего законодательства: мы даём возможность судье посмотреть с разных сторон на не чётко выписанный закон. Это позволяет нашим судам принимать одну или другую сторону в зависимости от денежных знаков», - отметил Бойко.

По словам эксперта, в этом случае ситуация складывается драматически, потому что люди не могут отстаивать свои права. Как отметил эксперт, наши суды до сих пор не начали рассматривать дела по сути.

«По закону, если один из членов суда поменялся, то дело пойдет по новой и человек, который обокрал благотворительную организацию, может спокойно гулять на свободе», - подчеркнул Бойко.

По мнению эксперта, то, что по законодательству после смены одного члена суда рассмотрение дела должно начинаться сначала, можно называть «вечным двигателем», потому что, таким образом, дело можно затягивать на любой срок, что выгодно виновным.

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