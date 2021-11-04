Общественный и политический деятель, председатель партии «Правый сектор» Андрей Тарасенко рассказал, как удалось очистить ряды от случайных одиозных личностей, которые использовали организацию как прикрытие для своих незаконных поступков.

Об этом он сказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Мы создали такую ​​систему, на это реально пошел целый 2016 год, мы усовершенствовали структуру «Правого сектора». Мы устроили все таким образом, что у одиозных личностей просто не было возможности делать такие вещи под нашим именем», - рассказывает он.

В 2016 году Андрей Тарасенко возглавил организацию, а в 2019 году баллотировался в Верховную Раду от ВО «Свобода».

«Я баллотировался как внепартийный, потому что технически шел от «Свободы». Когда партийные списки составляются, юридически человек от другой партии не может быть в списке. Поэтому я написал заявление о выходе из партии «Правый сектор» и баллотировался соответственно как внепартийный. Потом вернулся назад», – рассказал Тарасенко.

Политик трижды баллотировался в Верховную Раду и Киевсовет, но не прошел.

«Это не то, что у меня что-то пошло не так. Это скорее нашему народу идет не так. Почему-то люди ведутся на ложь, которую им рассказывают о каких-то более толстых бутербродах, меньших тарифах и еще что-то. А когда националисты говорят о будущем, о перспективах, о том, что государство должно заботиться об украинцах, в первую очередь, и тогда хорошо будет всем жить на этой земле… Это какие-то идеологические вещи. А людям хочется есть уже и немедленно. Поэтому больших надежд на выборы никогда не было и, пожалуй, не будет», - говорит он.

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