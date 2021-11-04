Представитель Национального Корпуса, адвокат Виктор Шендыбыло в эфире телеканала «Прямой» высказался по поводу отправки в отставку министра обороны Андрея Тарана и заявил, что его деятельность на должности вызывает много вопросов.

Фрагмент выступления был опубликован на официальном сайте Национального Корпуса.

«Недавно заместителю министра обороны вручали подозрение за хищение государственных средств на закупки питания для армии», - отметил Шендыбыло.

По мнению адвоката, власти часто принимают на должности людей, не имеющих профессиональной базы, чтобы занимать ту или иную должность.

«Никакой логики в таких кадровых назначениях нет. То есть министром обороны, это логично, должен быть человек, который причастен к армии и понимает проблематику. Он может не быть военным человеком, но должен понимать военную проблематику. Он должен быть хотя бы причастен к этой сфере», - подчеркнул Шендыбыло.

По словам представителя Национального Корпуса, СМИ отмечали, что официальная причина снятия Тарана с должности министра обороны – состояние здоровья. Как отметил Шендыбыло, Андрей Таран запомнился именно своей провальной деятельностью и конфликтом с Русланом Хомчаком, что закончилось отставками обоих.

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