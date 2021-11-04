В период аварийной ситуации на КП "Житомирводоканал" окружающей среде уже нанесен ущерб на общую сумму более 30 миллионов гривен.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

Он детализировал, что в эту сумму входят такие санкции:

- 20,2 миллиона гривен в результате сброса неочищенных сточных вод;

- почти 9 миллионов гривен из-за гибели водных живых ресурсов;

- около 900 тысяч гривен в результате загрязнения земельных ресурсов.

Последнюю сумму ущерба – 4,5 миллиона гривен, предприятию было рассчитано недавно на основе результатов лабораторных исследований проб сточных вод и справки, которую предоставило коммунальное предприятие.

"Напомню, что в начале октября в реку Тетерев попало более 14 тысяч кубометров неочищенных сточных вод вследствие выхода из строя оборудования на КП «Житомирводоканал». Однако этому предшествовал еще ряд фактов загрязнения предприятием реки. Так, в пробах, отобранных еще в сентябре, инспекция обнаружила сверхурочное содержание ряда загрязняющих веществ и рассчитала 2,5 миллиона гривен убытков», - отметил Андрей Малеваный.

Он добавил, что сейчас Госэкоинспекция направила материалы по этим фактам в управление СБУ в Житомирской области и Житомирской областной прокуратуры. Такое масштабное загрязнение окружающей среды влечет за собой уголовную ответственность для должностных лиц предприятия.