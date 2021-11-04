Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин прокомментировал увольнение министра обороны Украины Андрея Тарана.

Об этом он рассказал у себя в Telegram.

Прежде всего Жорин отмечает, что руководимые люди в должности министров выгодны власти, а значит все, что делал Таран как глава Министерства обороны – продолжение политики руководства Украины. «Сорвал оборонный заказ, устроил постоянные совковые проверки на фронте и контроль за принудительным соблюдением тишины», – рассказывает Жорин.

«Министра обороны Тарана наконец-то отправили в отставку», - говорит Жорин.

В то же время он вспоминает, как Таран всегда акцентировал на несоответствии Украины стандартам НАТО. Тем не менее, говорит он, министр обороны как раз и должен заниматься укреплением обороноспособности государства на границах с Беларусью и РФ. «Еще хочется увидеть адекватный отчет за период его работы и ответственность за случившееся за это время с армией», - подчеркивает Жорин.

Как сообщала Politeka, Жорин заявил, что Украина должна вести агрессивную политику, в противном случае так и не вернет свои территории.

Также Politeka писала о том, что партия «Держава» у стен Верховной Рады провела митинг за защиту прав человека.



