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Немецкие депутаты разных уровней посетили студию телеканала UkrLive, где пообщались с журналистами незаконно закрытых телеканалов о положении дел со свободой слова, о ситуации с демократией в Украине и о сотрудничестве Европы и Украины с Россией.

Как, по-вашему, ситуация со свободой слова и свободой СМИ в Украине будет развиваться в ближайшем будущем?

Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента от Германии

Это в первую очередь будет зависеть от украинских людей, потому что это ваша страна и вы отвечаете за это. Вы должны быть уверены, что вы не верите в то, что вы слышите от западных политиков и медиа, поскольку они заинтересованы, чтобы играть с Украиной, чтобы продолжать эту постоянную конкуренцию с Россией. Поэтому когда они говорят о правах людей в Украине, это не означает права людей в Украине, они хотят сделать политику против России. Если вы хотите повысить свой уровень соблюдения прав человека и особенно жизнь и жизненные стандарты, вы должны сделать это в первую очередь и быть уверены прежде всего в том, что большинство стран занимается своими делами не для того, чтобы слушать американцев и европейцев. Думайте о своих собственных идеях, а не о том, что говорят со стороны Европы. Это мой совет.

Петр Быстронь, член Комитета по внешней политике бундестага

Это правильный вопрос. Это вопрос, что должны делать люди, это домашнее задание перед Украиной. Не следовать пропаганде и тем вещам, которые вы слышите со стороны ЕС и Америки. Только посмотрите на Украину, как она развивается с тех пор, как она стала независимой: что было обещано Европейским Союзом, обещано Соединенными Штатами и что действительно произошло. Посмотрите, что было обещано нынешним президентом Зеленским и что действительно произошло. Люди должны следовать истине, если это действительно то, чего они хотят. Большинство людей в Украине прежде всего хотят мира.

Ульрих Зингер, член ландтага Баварии

Думаю, что вы живете в демократии, но это зависит от людей, которые появляются на выборах. Вот мы видели выборы в Харькове. Когда выбирали мэра, только 28% людей пошли на выборы. Это очень плохо для демократии – то, насколько мало людей приходит на выборы. Если люди не хотят идти голосовать, возможно, они находятся во фрустрации или имеют определенные проблемы. Но политики должны решать эти проблемы, чтобы люди могли участвовать и принимать правильные решения для страны.

Как улучшить уровень принятия решений в отношениях власти и медиа и возможно ли такое на Западе, чтобы СМИ закрыли не через суд, а из-за решения СНБО?

Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента от Германии

Это невозможно нигде в мире, и то, что мы видим здесь.. У того, кто имеет иное мнение, чем правительство, это жертва, это жертва преследований. И это правительство принимает деньги от Запада. Но был бы полный коллапс, если бы этих денег не было, потому что сегодня Америка и ЕС финансируют правительство, ущемляющее права медиа в Украине. Это определенный парадокс и гипокризис, это просто невероятно, и мы находимся здесь для того, чтобы сделать это публичным и достучаться до них, потому что публика в Германии думает, что в Украине демократия, свобода слова. Мы хотим дать знать им, что нет. Украина на пути к диктатуре, она финансируется Западом, кормит обещаниями демократии. Это должно стать публичным, если вы хотите сделать это публичным не только в Украине. Большинство людей не доверяет политикам, но если вы можете сделать это публичным на Западе, этот путь может изменить ситуацию. Если западные страны и Европейский Союз прекратят финансировать политику режима здесь, в Киеве, тогда это, возможно, будет ключом к изменению ситуации.

Петр Быстронь, член Комитета по внешней политике бундестага

Совершенно понятно, что это нарушение закона и это против всех принципов, которые, как надеется Европейский Союз, все-таки будут имплементированы в Украине. Это должно быть остановлено сейчас.

Энергетический кризис потряс мир: растут цены на газ и уголь, сейчас они достигли рекордного количества. Германия уже приняла определенные решения по этому поводу и какие выводы должна сделать Украина?

Петр Быстронь, член Комитета по внешней политике бундестага

Есть ли у Украины шанс получить контракт на прямую поставку газа с Россией? Украинское правительство решило не делать этого и торговать газом, который идет по Украине в Словакию. Это абсолютный нонсенс.

Максимилиан Кра, депутат Европейского парламента от Германии

История говорит о том, что есть вещи, которые вы не можете выбирать. У вас есть население, которое в большинстве своем говорит на русском языке. Если вы возьмете литературу, то вы увидите общую историю с Россией. И для того чтобы соединить две нации, не нужно конфликта, не нужно отказа от торговли, это абсолютный нонсенс. И если мы смотрим на энергетический рынок, то видим, что у нас будет холодная зима и высокие цены из-за неправильной политики. Поэтому справьтесь с этим конфликтом, придерживайтесь сотрудничества и помните хорошие дни истории, старайтесь отстроить новую историю сотрудничества, тогда цены не будут такими высокими и зима не будет такой тяжелой, какой она может быть.