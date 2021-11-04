Юрист, экономический эксперт и аналитик Андрей Вигиринский высказал своё суждение по поводу того, для чего власти нужны постоянные кадровые перестановки в правительстве.

Его слова прозвучали в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Если ты хочешь что-то изменить в политике, то меняешь тех, от кого эта политика зависит. Если всерьёз озаботиться уровнем жизни в Украине, то кадровые вопросы нужно адресовать Арахамии или Корниенко, чьими людьми называют тех или иных министров. А на практике члены Кабмина – это ставленники людей, которые никаких постов не занимают. Быть может, стоит задуматься не о самих министрах, а о тех, кто предлагал их кандидатуры? Настоящие перестановки, которые изменят и внешнюю, и внутреннюю политику, должны происходить не в Кабинете министров, а на Банковой. Но этого не происходит», - отмечает гость программы.

По его мнению, нынешнее положение дел полностью устраивает Офис президента.

«А если так, то любые перестановки в правительстве ничего не изменят. Просто эти перестановки – единственное, на что хватает фантазии. Ведь у нашей политической элиты очень бедный набор средств. Можно ещё попробовать кого-нибудь посадить, но сейчас это уже не срабатывает», - считает Андрей Вигиринский.

Как сообщает Politeka, ранее была названа возможная причина отставки Алексея Любченко с поста первого вице-премьера.

Также Politeka сообщала подробности отставки пяти членов Кабинета министров.