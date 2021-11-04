Популярная музыкальная певица Наташа Королева любит быть в центре внимания прессы. Все чаще это случается посредством скандалов – то в Сеть слили подробности интимной жизни супруга Тарзана с любовницей, то внебрачная дочь, которой Королева стала биологической матерью по просьбе друга нетрадиционной ориентации.

Однако отдельный вид своеобразных сплетен и слухов основан именно на творчестве певицы. Так, Королева опубликовала отрывок из «У-Дачного чарта», который выходит каждую субботу на телеканале «МУЗ-ТВ», на своей страниц в сети Instagram, информирует Хайзер.

К слову, «У-Дачный чарт» - хит-парад, который ведет Наташа Королева, находясь то на даче, то в загородном особняке, то в поле, то в отпуске.

В кадре знаменитость ведет коня за уздечку и рассказывает о пользе иппотерапии – методе реабилитации, которые связан с верховой ездой. Поясняя полезность данного метода, Королева отметила, что при верховой езде, посредством скачки на лошади, происходит массаж внутренних органов, и вполне не сложно догадаться, каких именно.

Скриншот со страницы Наташи Королевой в сети Instagram

Впрочем, поклонникам пришлась по душе не иппотерапия, а внешний вид и образ звезды. Фанаты отметили, что с возрастом Королева все больше становится похожа на свою мать.