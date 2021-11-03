Основательница проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская рассказала, что сортировочные станции мусора это благо для людей и окружающей среды.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «in. KYIV» с блогером Екатериной Павловой.

«Компании поняли, что они раньше находились в определенных стереотипах, что люди не будут сортировать мусор, потому что это никому не нужно. Сегодня они верят в то, что мы можем сломать ситуацию. А все, что нам нужно, это предоставить условия инфраструктуры раздельного сбора мусора для людей. Объяснить как сортировать и куда потом девается это вторичное сырье. С одной стороны, мы понимаем локальные власти, что это сделать не так легко и они не могут так просто выделить деньги на ремонт станций или на открытие новых станций сортировки мусора», - рассказала она.

Аратовская сказала, что за такие расходы должны проголосовать депутаты или должен быть создан совместный проект вместе с общественной организацией. Она рассказала, что они ходили в КГГА с просьбой помощи по локации для сортировочной станции и спецтранспорта. К сожалению, аренда в Киеве очень дорогая, подтвердила она, поэтому они до сих пор не получили помощи от власти по этому вопросу.

«Но недавно мы начали сотрудничество с коммунальным предприятием и мы договорились, что будем у себя на станции собирать бесплатно от людей лампы с содержанием ртути, батарейки и определенные виды опасных отходов, таких как термометры. А они будут забирать это у нас на станции и отправлять потом на платную переработку. Мы очень хотим показать, что община может объединяться с городом и показывать хорошие прецеденты», - резюмировала она.

Как сообщала Politeka, Аратовская рассказала, нужно ли наказывать производителей, которые производят неразлагающиеся тары .