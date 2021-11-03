Украинский писатель, журналист и блогер Станислав Асеев объяснил, что означает название его книги о заключении в пыточной тюрьме «Изоляция» в Донецке и рассказал о трудностях ее перевода на разные языки.

Об этом он рассказал в программе «Политическая украинистика» Андреаса Умланда.

«Светлый путь – название взято от названия улицы, на которой находится «Изоляция» – улица Светлого пути, 3 в г. Донецке. История одного концлагеря – по понятным причинам. Еще до того, как я попал в «Изоляцию», в подвале мне сказал об этом месте человек, который побывал там до этого. И он называл это место донецким Дахау», - рассказал Асеев.

По словам журналиста, заключённые, которые там были, называли это место концлагерем. Журналист рассказал о проблемах с переводом названия книги на иностранные языки, потому что сложным оказалось полностью сохранить смысл и донести его до западного читателя.

«Проблема состоит с одной стороны в том, как адаптировать словосочетание «Светлый путь» к сознанию западного читателя, потому что на постсоветском пространстве все понимают, что это аллюзия к Ленину – путь к коммунизму и так далее. Но, если переводить дословно, то на английском, французском, немецком – это не очевидно для западного читателя. И с этим проблема, потому что в зависимости от перевода книга называется по-разному каждый раз», - объяснил Асеев.

В пример он привел английский перевод книги, в названии которого вообще нет этих слов – «The torture camp on Paradise street». Журналист объяснил, что в этом варианте «Светлый путь» — это фактически Paradise street – райская улица, и это было его предложением, поскольку коммунизм в советское время мыслился как некий рай на земле. Таким образом автор хотел адаптивно сохранить это в смысловом аспекте. Кроме того, рассказал Асеев, существует проблема со словом «концлагерь», которое издатели на западе крайне боятся произносить без привязки к национал-социализму, и истории Германии тех времен.

«И боятся, я так понимаю, что это зацепит чувства еврейского народа почему-то. Но концлагеря были и в советской России, они были и есть сейчас в КНДР, они есть и в Китае. В КНДР вообще целая разветвленная сеть, как оказалось. Это все называется концлагерями. Другое дело, что есть концлагеря смерти, но даже в Германии первые концлагеря не были концлагерями смерти, как раз там содержались люди, которые были просто неугодны режиму и представляли для него какую-то опасность. Это сами немцы прежде всего были, интеллигенция. И в этом смысле, конечно, «Изоляция» – это концлагерь, там концентрируют людей, которые опасны для режима и в том числе сами боевики», - заявил Асеев.

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