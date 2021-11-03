Господь предупреждает о том, что не стоит давать милостыню нищему, или творить дела милосердия, делая это напоказ перед другими людьми.

Как сообщает «Знай» с ссылкой на Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергей Экшиян рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

"Христос говорит:" когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает десница твоя " (Мф.6:3). Важно подать милостыню так, чтобы не возгордиться. Не подавать милостыню перед людьми, чтобы увидели, оценили, похвалили. Господь сказал, что милостыню надо творить втайне: "Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно" (Мф. 6: 18)", - пояснил отец Сергий.

Священник отметил, что подавая милостыню, каждый человек испытывает внутреннее чувство радости, и ему хочется поделиться этой радостью.

"Когда делишься этой радостью, получается, будто какое-то тщеславие, ты себя оцениваешь и сравниваешь с другими, потому что другие не делают так, как ты. Конечно же, Господь об этом предупреждает: «они уже получают свою награду (Мф. 6:2)». Потому что их хвалят", - отметил отец Сергий Экшиян.

Он объяснил, как научиться правильно подавать милостыню, не придавая этому лишнего внимания.

"Это своего рода навык, привычка. Уметь увидеть нужду человека, не пройти мимо, остановиться, вернуться и помочь. И впоследствии приходит то чувство, когда не обращаешь на это внимание", - сказал отец Сергий.

Священник напомнил, что подавая милостыню, важно понимать, что перед Богом все люди являются должниками, и это поможет преодолеть тщеславие и гордость.

«Очень важно, чтобы добрые дела не делались для того, чтобы другие увидели и похвалили. Господь говорит:"Вы есть свет мира". (Мф 5:14). "Да сияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». (Мф 5: 16), потому что вы делаете это во Славу Божию. "Да светит ваш свет перед людьми (МФ. 5: 16) " - это слова Христа. И это действительно так-мы делаем, люди видят, но внутреннее твое состояние и с какой целью ты это делаешь, Господь Сердцеведец знает. Поэтому очень важно подавать милостыню, не задумываясь над этим», - подытожил священник.