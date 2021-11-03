61,7 миллиона гривен убытков нанесено окружающей среде в период с 22 по 29 октября.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, передает «Знай».

Терорганы Госэкоинспекции в течение прошлой недели провели 984 проверки и составили 1172 протокола об административных правонарушениях.

Самыми убыточными стало нарушение, выявленное на ЧАО "АК Киевводоканал". Инспекция Столичного округа предъявила предприятию претензию на сумму 24,2 млн грн за забор подземных вод из артезианских скважин без специального разрешения на пользование недрами.

Также значительный ущерб нанесен в результате незаконного пользования недрами:

ООО "Агрострой-сервис" (добыча кирпичного сырья (суглинок) – убытки 5,5 млн грн, ГЭИ готовит материалы для передачи в правоохранительные органы;

КП «Попаснянский районный водоканал» (пользование подземными водами) – убытки 4,5 млн грн.

Кроме того, 5,5 млн грн убытков рассчитано инспекторами за факт незаконного вылова водных биоресурсов без разрешительных документов в Углегорском водохранилище в районе с. Новолуганское Бахмутского района. Материалы направлены в Бахмутский отдел полиции ГУНП в Донецкой области.