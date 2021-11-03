Убийство Сумского активиста Правого сектора Александра Иванины может быть связано с тем что люди из его окружения могли заниматься незаконной деятельностью.

Об этом заявил ветеран войны из Сум Денис Сокур в видео, обнародованном в соцсетях.

По его словам, люди из окружения Олекандра Иванины могли заниматься незаконной деятельностью.

Также он считает, что стражам порядка нужно обратить внимание на один момент события.

"Считаю очень подозрительным один момент. После убийства Саши (Иванины) молниеносно прибывает на место преступления Супрун, прибывает он даже быстрее полиции”, - отметил Сокур.

В полиции сообщили о начале расследования по статье "Умышленное убийство". Речь идет об убитом у собственного дома вечером 27 октября представителе "Правого сектора" Александре Иванине.

Относительно мотивов убийства в прокуратуре рассматривают две версии: деятельность Александра Иванины и личную неприязнь.

По ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – "Умышленное убийство" предусмотрено от семи до пятнадцати лет за решеткой.