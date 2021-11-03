Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий провозгласил поздравления военным с Днем инженерных войск и Днем ракетных войск и артиллерии, что приходятся на 3 ноября.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

В честь праздника националист пожелал украинским инженерным войскам избегать вражеских обстрелов, а военнослужащим Ракетных войск и артиллерии - получать больше плюсов для выполнения их задач. «Служба в каждом роде войск Вооруженных Сил Украины достойна уважения, ведь война давно перестала быть делом только пехоты или танковых войск Украины», - подчеркивает Билецкий.

Также в Telegram полка «Азов» рассказывается, что их военным инженерам, артиллеристам и ракетчикам вручили знаки отличия за их работу. «3 ноября во время утреннего построения на всех гарнизонах «Азова» воины полка получили ценные подарки и благодарности от командира подразделения», - отмечается в публикации.

Здесь же добавляется, что бойцы добросовестно выполняли свои боевые задачи, продемонстрировали образцовую дисциплину, высокий уровень профессионализма и защищали территориальную целостность своего государства. К тому же, подчеркивается в Telegram, эти войска неоднократно влияли на ход боя.

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