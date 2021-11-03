Эксперт Института Политического Образования, бывший глава партии «Сила людей», общественный деятель Александр Солонтай спрогнозировал ситуацию на следующих президентских выборах.

Свой комментарий эксперт дал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Поначалу бывает такой этап, когда есть президент, и есть прежний президент. Одни возлагают надежду на нынешнего президента, другие требуют вернуть прежнего, а третьи утверждают, что неправы те и другие – нужно было выбирать кого-то из кандидатов, которые не попали во второй тур. Дальше приходит разочарование лидером, но люди разочаровываются и в том кандидате, который проиграл. Больше всего разочаровываются в победителе и в том, кто не прошёл во второй тур. И чем дальше остаются выборы позади, тем больше разочарованных», - говорит гость программы.

По его словам, эти разочарованные, в свою очередь, делятся на два лагеря.

«Часть разочарованных говорит: ну вас всех – но только пока до выборов ещё далеко. Другие разочарованные ищут кого-то новенького. Поэтому в нынешней ситуации главный вопрос – кто будет новеньким. Сейчас кандидат на эту роль – Разумков, но в «новенькие» метит и Притула, который уже заявил, что идёт в политику, и региональные лидеры», - отмечает Александр Солонтай.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что молодёжь в основном предпочитает говорить и по-украински, и по-русски.

Также Politeka сообщала, что Солонтай назвал слои населения, которые охотнее всего участвуют в протестах.