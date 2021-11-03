Журналистка Катерина Котенкова предупредила об экономических последствиях высоких тарифов на энергоресурсы, которые отразятся не только на украинской, но и мировой экономике.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Кабмин отчитался о том, что мы готовы (к отопительному сезону) на 90–99%. Но это глупость. За весь год отремонтировано 250 км труб теплотрасс. В Украине их больше 18 тыс. км. С такими темпами нам понадобится 200 с лишним лет, чтобы починить все теплотрассы. Ну о каких 90% идет речь?! Кроме того, есть еще долги — и у населения, и у облгазов, и ТЭК. Долги населения на сегодня за тепло и газ составляют 26 млрд грн», - заявила Котенкова.

Журналистка подчеркнула, что это гигантская сумма, и неясно, как и чем рассчитываться. По ее словам, есть риск, что у ТЭК попросту не будет средств, чтобы закупить газ. Котенкова заверила, что отопление конечно в квартирах будет, но другой вопрос – сколько оно будет стоить зимой.

«Даже если нам повезёт и будет тёплая зима, последствия от высоких цен на энергоресурсы все равно аукнутся экономике. И я сейчас говорю не только про нашу, но и про мировую экономику. Из-за рекордных цен на газ и нефть могут взлететь в цене товары, которые напрямую от них зависят», - говорит Котенкова.

Она объяснила, что будет увеличиваться стоимость товаров, которые завязаны на так называемой энергетической группе, и прежде всего – это транспортные перевозки. По словам журналистки, вырастут цены и на другие товары, где нужна транспортировка не только ресурсов и сырья, но и готовых товаров.

«С точки зрения более глобальных показателей – в недвижимости будет серьезный кризис, потому что себестоимость первички и вторички выросла. Из-за газа дорожают строительные материалы, цемент, металл. Дорожает топливо. Начнут расти цены, соответственно начнет расти инфляция», - рассказала Котенкова.

Как сообщала Politeka, Олег Волошин заявил, что украинцы рискуют остаться без тепла и света в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова рассказала, что тарифы будут расти, это, к сожалению, неизбежно.