Футуролог Алексей Толкачев рассказал, что сегодня в Украине наблюдается огромный поток дезинформации по поводу вакцинации.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам Толкачева, сегодня поток дезинформации в мире достаточно велик и он не мог не задеть самой актуальной пока темы вакцинации. «На фоне процесса вакцинации в обществе запускаются определенные информационные процессы, направленные на дезорганизацию в обществе и на развал основ нашего правопорядка», - подчеркивает он.

Эксперт отмечает, что люди действительно верят дезинформации о вакцинации. Чтобы не быть голословным, он рассказывает о спорах со своими друзьями, которые в интернете критиковали вакцинированных, ссылаясь на необоснованные факты.

Толкачев подчеркивает, что сейчас люди начали говорить на черное белое и отказываются воспринимать какие-либо противоположные аргументы. «Вопрос даже не о вакцинации, а о том, что в определенную категорию людей заходят аргументы, которые воспринимаются безальтернативно, как истина последней инстанции», - объясняет футуролог.

Как сообщала Politeka, Толкачев объяснил, как ценность любви к человеку изменит образовательную систему.

Также Politeka писала о том, что Толкачев объяснил, зачем Украине необходим безусловный основной доход.