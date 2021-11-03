Первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко отправили в отставку с занимаемой должности не только по совокупности старых грехов, а также из-за вскрывшейся недавно новой и не совсем типичной коррупционной истории, в которой определенную роль сыграла заместительница Любченко в Минэкономики Ирина Новикова.

То, как Любченко удалось наладить взаимовыгодное сотрудничество с крупным иностранным инвестором, видимо, окончательно добило и без того далекую от безупречной репутацию вице-премьера и поставило крест на его планах возглавить Кабмин.

Слухи о скорой отставке скандального министра экономики ходили уже достаточно давно и опирались в первую очередь на коррупционные скандалы вокруг фигуры Любченко.

Еще работая в налоговых органах Кировоградской и Черкасской областей, а особенно во время его работы замглавы Государственной налоговой администрации во времена Виктора Януковича за Алексеем Николаевичем закрепилось реноме человека глубоко вовлеченного в коррупционные "схемы" в далеко не безгрешной фискальной отрасли Украины.

После назначения в апреле 2020 года главой Государственной налоговой службы и повышения в мае 2021-го до должности первого вице-премьера и министра экономики против Любченко опять зазвучали достаточно громкие коррупционные обвинения, в частности, в организации миллиардных "скруток" на возмещении НДС.

Но, как недавно выяснилось, в вину бывшему скандальному первому вице-премьеру можно вменять не только "скрутки". Как нам стало известно под прикрытием Любченко в Минэкономики процветала еще одна "схема", основанная на близких отношениях его заместительницы Ирины Новиковой и генерального директора "Арселор Миттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо.

Доказательств того, что отношения между замминистра Новиковой и представителем иностранного инвестора Лонгобардо носят характер близкий и романтический, более чем достаточно. Их уже неоднократно видели вместе на публичных мероприятиях. В частности, камеры журналистов зафиксировали эту пару на праздновании Дня металлурга в Кривом Роге.

Пара регулярно не скрываясь отдыхает за границей, а в Украине проживают в одной квартире в Киеве. Что весьма странно для чиновника такого уровня с доступом к гостайне, который должен курировать и контролировать деятельность такого рода предприятий. Любопытно то, когда Новикова, занимающая очень высокий пост на государственной службе, умудряется выполнять свои прямые должностные обязанности замминистра, если постоянно летает отдыхать со своим иностранным сожителем? И как на это смотрел ее непосредственный руководитель Любченко?

Судя по всему, Новикова крутит в рабочее время роман с иностранным инвестором при прямом покровительстве и с поощрения теперь уже экс-министра. Такой вот любовно-коррупционный треугольник?

Когда-то в Украине много шуму в СМИ наделал проект так называемых "инвестнянь", предполагающий, что за важными иностранными инвесторами будут закреплять неких кураторов и помощников от украинской власти, которые будут помогать иностранцам вкладывать деньги в украинскую экономику. Об этом проекте много шутили, но вряд ли даже самые смелые шутники могли предположить, что в Минэкономики этот проект будет реализован настолько глубоко. Такое вот ноу-хау от Любченко с полным погружением инвестнянь в процесс.

В чем же коррупционная составляющая в отношениях замминистра Новиковой с инвестором Лонгобардо? Во-первых, подобные близкие отношения для госслужащего – это самый, что ни на есть прямой конфликт интересов. О котором Новикова по закону обязана оповестить свое руководство и сделать все, чтобы его ликвидировать. Ведь прямой функцией Минэкономики является контроль за исполнением инвесторами своих инвестиционных обязательств и работой их предприятий. Наличие подобных отношений между высокопоставленным руководителем Минэкономики и инвестором, делает чиновника заинтересованной в том, чтобы предприятие близкого человека получило от государства некие преференции. Не зря же глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия прокомментировал журналистам информацию об отставке Любченко достаточно однозначно и емко: «заворовался».