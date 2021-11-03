Общественный деятель Александр Солонтай рассказал, от чего зависит явка на выборах, и почему нужно учитывать реальное количество населения на территории.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

“Важно понимать, что когда мы говорим о явке на выборах, то мы говорим в разных контекстах. Очень разных понятиях явки. Одно дело, когда люди на территории, которая очень много ездит на заработки. И это выборы, которые приходятся на Рождество или Пасху. И в этот момент очень удивляются: а что так много людей пришло? Да они банально дома были”, - сказал Александр Солонтай.

Он отметил, что когда на этих территориях выборы проходят осенью, тогда явка падает.

“Когда мы говорим явка, явка от чего? От численности населения. А сколько на данный момент реально на территории этого населения? Это первый фактор, когда мы говорим о явке… Второй фактор – что это за выборы. К примеру, на президентские выборы украинцы очень любят идти голосовать. На президентские возлагают следующие надежды. А чем более низкие выборы, тем больше, как правило, падает явка”, - добавил Солонтай.

По его словам, также интерес к выборам зависит от конкуренции между кандидатами и того, считают ли люди, что от их решения что-то зависит.

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